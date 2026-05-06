Яковлев: "Крылья Советов" в 2026 году не заплатили агентам ни рубля Яковлев объяснил, почему "Крылья Советов" не нуждаются в услугах агентов

Москва6 мая Вести.Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" может вести диалог с интересующими его спортсменами напрямую, без содействия агентских структур. Об этом заявил ИС "Вести" председатель совета директоров клуба Дмитрий Яковлев.

ФК "Крылья Советов" - это пример государственно-частного партнерства, напомнил он. По его словам, это вносит свои нюансы и ограничения, которые при этом "спасают".

[Например], мы в этом году не заплатили ни рубля ни одному агенту. Сделали в прошлом году себе такой запрет, [хотя] не от хорошей жизни... Мы можем спокойно себе позволить вести переговоры сами, разговаривать с определенными людьми и разговаривать непосредственно с футболистами, обходя агентские структуры, агентские нюансы... Не заплатили мы в этом году агентских, не хотели, и денег нет у нас платить, вот и все. Но зато мы теперь единственный клуб, который не заплатил агентских. Классно, круто, вообще мы молодцы заявил Яковлев

Он также рассказал, что средняя посещаемость матчей с участием самарского футбольного клуба за последнее время повысилась.