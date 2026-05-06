Дмитрий Яковлев о чемпионской гонке в РПЛ: за два тура все может измениться

Яковлев ожидает, что интрига в РПЛ сохранится до конца сезона Дмитрий Яковлев о чемпионской гонке в РПЛ: за два тура все может измениться

Москва6 мая Вести.За два тура до конца сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) развернулась ожесточенная борьба за победу, интрига сохранится до последнего момента. Такое мнение выразил в интервью ИС "Вести" председатель совета директоров самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Дмитрий Яковлев.

"Крылья Советов", ранее обыгравшие столичный "Спартак" в матче 28-го тура, в настоящее время занимают в таблице РПЛ 11 место.

Такого, наверное, турнира Российской премьер-лиги я давно не помню, когда шесть команд - все бьются как в последний раз. То есть обычно, знаете, две [команды] отваливались за шесть-семь туров, и мы понимали, кто на выход уже более-менее. Здесь ничего непонятно до сих пор. Так что все еще за эти два тура может измениться сказал Яковлев

Ранее он заявил, что основная задача самарского клуба – остаться в РПЛ без стыковых матчей.