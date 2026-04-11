Футболисты "Крыльев Советов" и "Ахмата" забили друг другу по два мяча

Москва11 апр Вести."Крылья Советов" и "Ахмат" сыграли вничью в матче 24-го тура Российской премьер-лиги по футболу.

Матч в Самаре завершился со счетом 2:2.

В составе гостей отличились Георгий Мелкадзе (10-я минута) и Эгаш Касинтура, забивший пенальти на 40-й. У хозяев забитыми мячами отметились Амар Рахманович (5-я минута) и Никита Чернов (70-я).

После этой встречи "Ахмат" с 31 очком поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице. "Крылья Советов" набрали 22 очка и поднялись из зоны вылета.

В следующем туре "Крылья Советов" 18 апреля в гостях сыграют со столичным ЦСКА. 19 апреля "Ахмат" встретится с московским «Спартаком».