"Балтика" и "Пари НН" сыграли вничью, забив друг другу по два мяча

Москва11 апр Вести.Боевой ничьей завершилось противостояние калининградской "Балтики" с "Пари НН" в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на калининградском стадионе "Ростех. Арена".

При этом нижегородцы открыли счет в игре уже на восьмой минуте. Ренальдо Сефас с острого угла пробил мяч между ног Ивана Кукушкина. Первый тайм закончился в пользу гостей – 0:1. Отыграться балтийцам удалось лишь на 48 минуте. Со штрафного Элдар Чивич отправил мяч в обход стенки в ближний угол.

"Балтика" вышла вперед на 85 минуте. Максим Петров пробил пенальти, отправив вратаря гостей Никиту Медведева в один угол ворота, а мяч – в другой. Но на первой добавленной к матчу судьями минуте равенство в счете восстановил Свен Карич.

Ничья позволила "Балтике" закрепиться на четвертой строчке турнирной таблицы. Клуб набрал 44 очка. Нижегородцы набрали 21 очко и поднялись на 14 строчку.

Ранее противоборство "Рубина" и "Оренбурга" также не выявило победителя. Встреча в Санкт-Петербурге закончилась нулевой ничьей. "Крылья Советов" в Самаре принимали грозненский "Ахмат". И хотя самарцы забили первыми, уйти от поражения им удалось лишь на 70-й минуте.