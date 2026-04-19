"Краснодар и "Балтика" сыграли в ничью в матче чемпионата России по футболу

"Краснодар" сыграл вничью с "Балтикой" в матче 25-го тура РПЛ

Москва19 апр Вести."Краснодар" сыграл вничью с калининградской "Балтикой" в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Краснодаре в воскресенье закончилась со счетом 2:2. У гостей ("Балтики") мячи на счету Мингияна Бевеева (43') и Максима Петрова (66'). Хозяева ответили голами Хуана Боселли (59') и Жубала (90+2), для которого это год стал первым в РПЛ.

По итогам тура "Краснодар" потерял лидерство: теперь у него 54 очка и второе место, тогда как "Зенит" вышел вперед с 55 очками. "Балтика" сохранила четвертую позицию, имея в активе 45 очков.

В 26-м туре "Краснодар"встретится в Москве со "Спартаком", а "Балтика" на выезде сыграет с грозненским "Ахматом". Обе игры состоятся 23 апреля.