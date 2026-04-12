"Краснодар" и "Зенит" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва12 апр Вести.Футбольные команды "Краснодар" и "Зенит" сыграли вничью в матче 24-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена", завершилась со счетом 1:1.

Первый гол на 27-й минуте забил игрок "Зенита" Вендел. Во втором тайме на 69-й минуте "Краснодар" сравнял счет, мяч забил Лукас Оласа.

Красную карточку на 78-й минуте получил игрок "Зенита" Педро. Он был наказан за выставленную ногу в борьбе с футболистом команды гостей Эдуардом Сперцяном.

"Краснодар" продолжает удерживать первое место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками. Следом идет "Зенит", у которого 52 очка.