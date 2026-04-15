Москва15 апрВести.Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК РФС) вынесла вердикт по резонансному эпизоду матча 24-го тура РПЛ между петербургским "Зенитом" и "Краснодаром".
Комиссия признала, что решение арбитра Сергея Карасёва удалить футболиста "Зенита" Педро за фол на игроке "Краснодара" Эдуарде Сперцяне было ошибочным.
Инцидент произошел после вмешательства системы VAR. Однако, по заключению экспертов, действия Педро тянули лишь на желтую карточку и назначение штрафного удара.
Этот матч является ключевым в борьбе за лидерство в Российской Премьер-Лиге: "Краснодар" занимает первое место с 53 очками, а "Зенит" идет вторым, отставая на одно очко (52 балла).