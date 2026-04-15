ЭСК РФС признала ошибочным удаление Педро в матче "Зенита" с "Краснодаром"

Москва15 апр Вести.Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК РФС) вынесла вердикт по резонансному эпизоду матча 24-го тура РПЛ между петербургским "Зенитом" и "Краснодаром".

Комиссия признала, что решение арбитра Сергея Карасёва удалить футболиста "Зенита" Педро за фол на игроке "Краснодара" Эдуарде Сперцяне было ошибочным.

Инцидент произошел после вмешательства системы VAR. Однако, по заключению экспертов, действия Педро тянули лишь на желтую карточку и назначение штрафного удара.

Этот матч является ключевым в борьбе за лидерство в Российской Премьер-Лиге: "Краснодар" занимает первое место с 53 очками, а "Зенит" идет вторым, отставая на одно очко (52 балла).