Москва12 мая Вести.Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение вратаря "Нижнего Новгорода" Никиты Медведева, который оскорбил болельщиков своего клуба после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), используя нецензурную брань, сообщили в пресс-службе РФС.

"Нижний Новгород" в предпоследнем туре сезона проиграл на своем поле московскому ЦСКА со счетом 1:2, встреча прошла в понедельник, 11 мая. Болельщики хозяев развернули на трибуне баннеры в поддержку белорусского специалиста Алексея Шпилевского, отправленного в отставку с поста главного тренера нижегородцев в конце апреля.

В ответ на это Медведев, который провел матч с капитанской повязкой, отругал болельщиков за акцию, используя нецензурные выражения, а также заявил, что такая поддержка его команде не нужна, и они могут больше не приходить.

КДК рассмотрит неспортивное поведение вратаря "Нижнего Новгорода" Никиты Медведева в четверг. Эпизод будет рассматриваться по материалам СМИ говорится в сообщении пресс-службы РФС

Перед последним туром "Нижний Новгород" занимает предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ и находится в "зоне вылета" из элитного дивизиона. От идущего 14-м махачкалинского "Динамо" нижегородцы отстают на три балла.