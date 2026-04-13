Тренера махачкалинского "Динамо" могут второй раз оштрафовать за мат в интервью

Москва13 апр Вести.Поведение главного тренера махачкалинского "Динамо" Вадима Евсеева вновь рассмотрят на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) из-за нецензурной брани во время матча. Об этом сообщается на сайте РФС.

Заседание состоится 17 апреля.

По материалам средств массовой информации будет рассмотрено неспортивное поведение главного тренера команды "Динамо" Вадима Евсеева во время флеш-интервью говорится в сообщении

Речь идет о флеш-интервью после матча "Динамо" с "Локомотивом" в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), который был завершен вничью со счетом 1:1. Евсеев в интервью семь раз использовал ненормативную лексику. После матча предыдущего тура Евсеев произнес 12 бранных слов, за что был оштрафован на 100 тыс. рублей.