Москва13 мая Вести.Вратарь "Нижнего Новгорода" Никита Медведев записал видеообращение в официальном Telegram-канале футбольного клуба, в котором принес извинения болельщиков за нецензурную брань в их адрес после матча предпоследнего 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

Встреча прошла 11 мая в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей со счетом 2:1. По окончании матча Медведев подошел к трибуне болельщиков и, увидев у них плакаты в поддержку уволенного главного тренера команды Алексея Шпилевского, обматерил их. Голкипер, проведший матч с капитанской повязкой, заявил в грубой форме, что они могут больше не приходить на игры нижегородцев, такая поддержка команде не нужна.

Хочу пояснить ситуацию, которая была после матча с ЦСКА. Хочу принести извинения за то, как я выразил свои эмоции. На трибунах были женщины и дети, наверное, они не должны были слышать от меня нецензурную брань. Но то, что я говорил, ход моих мыслей я оставляю при себе. После пропущенного гола я посмотрел на трибуну и увидел плакат в поддержку нашего бывшего главного тренера. Я не совсем понял этой акции и не сдержал свои эмоции сказал Медведев

Ранее 12 мая сообщалось, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение Медведева на своем заседании 14 мая.

Перед последним туром "Нижний Новгород" занимает предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ и находится в "зоне вылета" из элитного дивизиона. От идущего 14-м махачкалинского "Динамо" нижегородцы отстают на три балла.