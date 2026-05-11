ЦСКА обыграл "Пари НН" со счетом 2:1 в матче РПЛ

Москва11 мая Вести.Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:1 одержали победу над "Пари Нижний Новгород" в матче предпоследнего, 29-го тура Мир – Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

В составе победителей голы забили Данила Козлов (88-я минута) и Имран Фиров (90). У "Пари НН" отличился Даниил Лесовой (44).

Армейцы одержали первую победу под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Игдисамова. Команда набрала 48 очков и поднялись на 4-е место в турнирной таблице.

Команда из Нижнего Новгорода с 22 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке.

Ранее стало известно, что футбольный клуб "Ростов" в матче 29-го тура РПЛ одержал победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 3:1.