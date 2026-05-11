Москва11 мая Вести.Полузащитник ЦСКА Имран Фиров установил новый рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ). 11 мая в матче 29-го тура чемпионата России с "Пари Нижний Новгород" он отметился голом и результативной передачей.

В понедельник футболисты московского ЦСКА со счетом 2:1 одержали победу над "Пари НН". В составе победителей голы забили Данила Козлов (88-я минута) и Имран Фиров (90). У "Пари НН" отличился Даниил Лесовой (44).

Как отмечает портал Opta Sports, 18-летний Фиров стал самым молодым игроком за время сбора статистики, которому удалось оформить гол и результативную передачу в дебютном матче в РПЛ. До Фирова рекорд принадлежал Секу Олисе. Футболист в возрасте 19 лет в 2009 году оформил гол+пас в дебютном матче.