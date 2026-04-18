ЦСКА сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче РПЛ Футбольный матч ЦСКА с "Крыльями Советов" завершился ничьей

Москва18 апр Вести.Московский ЦСКА сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче 25-го тура чемпионата России по футболу Российской премьер-лиги.

Игра в Самаре завершилась со счетом 1:1.

У хозяев на 66-й минуте отличился Иван Олейников, у армейцев гол забил Матвей Кисляк на 75-й минуте. На 16-й минуте полузащитник ЦСКА Энрике Кармо также поразил ворота, однако взятие было отменено после просмотра эпизода с помощью VAR.

В конце первого тайма полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов получил травму и был заменен, вместо него на поле вышел Матеус Алвес. Главный тренер армейцев Фабио Челестини не присутствовал на скамейке из-за желтых карточек и наблюдал за матчем с трибуны.

После этой встречи ЦСКА с 43 очками занимает пятое место в таблице РПЛ, "Крылья Советов" с 23 баллами идут на 12-й позиции. В следующем туре 21 апреля ЦСКА дома сыграет с "Ростовом", а самарская команда проведет выездной матч против "Сочи".