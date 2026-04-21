Москва21 апр Вести.Футболисты "Сочи" на своем поле обыграли самарские "Крылья Советов" в стартовом матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе самарцев мяч забил Иван Олейников (16-я минута). У хозяев дубль оформил Марсело (49; 90+9).

Обыграв самарский клуб, "Сочи" одержал третью победу кряду. При этом команда, имея в активе 18 очков, располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице. "Крылья Советов" проигрывают в РПЛ уже шесть матчей подряд (23 очка, 12 место).

12 апреля ФК "Сочи" оказался сильнее ЦСКА — 1:0.