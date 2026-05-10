Футболисты "Оренбурга" оказались сильнее "Крыльев Советов" в матче РПЛ "Оренбург" обыграл "Крылья Советов" и покинул зону стыков

Москва10 мая Вести.Матчем между "Оренбургом" и "Крыльями Советов" стартовал 29-й тур чемпионата России по футболу. Хозяева поля победили самарскую команду со счетом 1:0.

Единственный мяч был забит на 24-й минуте первого тайма. Его автором стал Евгений Болотов.

"Оренбург" поднялся на 11-е место в чемпионате РПЛ, набрав 29 очков. "Крылья Советов" с таким же количеством баллов опустились на 12-ю строчку. Обе команды находятся вне зоны стыков.

В последнем туре "Оренбург" встретится с "Краснодаром", а самарский клуб сыграет с "Акроном". Матчи пройдут 17 мая.

Ранее стало известно, что в следующем сезоне в РПЛ сыграют воронежский "Факел" и московская "Родина", выступавшие в Первой лиге.