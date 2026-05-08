В Российской премьер-лиге в следующем сезоне появится новый клуб Футбольный клуб "Родина" впервые вышел в РПЛ

Москва8 мая Вести.В подмосковных Химках завершилась встреча 33-го тура Первой лиги по футболу между московской "Родиной" и "Челябинском". Хозяева поля обыграли соперника со счетом 2:0.В первом тайме на 25-й минуте отличился Иван Тимошенко. После перерыва Артур Гарибян установил окончательный счет (88-я минута).

"Родина" набрала 65 очков и поднялась на первую строчку в турнирной таблице, опередив по дополнительным показателям воронежский "Факел". Это позволило столичной команде, основанной в 2015 году, впервые в своей истории выйти в Российскую премьер-лигу.

Ранее стало известно, что "Факел" досрочно обеспечил себе участие в РПЛ в следующем сезоне, сыграв вничью со "СКА-Хабаровском".