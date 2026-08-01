Москва1 авгВести.Калининградский футбольный клуб "Балтика" обыграл московское "Динамо" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе "Балтики" голы на 57-й и 74-й минутах забили Николай Титков и Брайан Хиль соответственно. У московского клуба отличился на 76-й минуте Артур Гомес.
Эта победа стала для "Балтики" первой над "Динамо" в официальных матчах.
Ранее махачкалинский клуб "Динамо" одержал победу над московским "Локомотивом". Матч завершился со счетом 2:1.