"Балтика" обыграла московское "Динамо" со счетом 2:1 в матче РПЛ

"Балтика" впервые в истории обыграла московское "Динамо" "Балтика" обыграла московское "Динамо" со счетом 2:1 в матче РПЛ

Москва1 авг Вести.Калининградский футбольный клуб "Балтика" обыграл московское "Динамо" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе "Балтики" голы на 57-й и 74-й минутах забили Николай Титков и Брайан Хиль соответственно. У московского клуба отличился на 76-й минуте Артур Гомес.

Эта победа стала для "Балтики" первой над "Динамо" в официальных матчах.

Ранее махачкалинский клуб "Динамо" одержал победу над московским "Локомотивом". Матч завершился со счетом 2:1.