Футболисты "Локомотива" в большинстве победили "Балтику" со счетом 1:0

Москва10 мая Вести.Первый игровой день 29-го тура чемпионата России по футболу завершился в Москве матчем между "Локомотивом" и калининградской "Балтикой". Хозяева поля обыграли соперника со счетом 1:0.

"Железнодорожники" вышли вперед уже на 4-й минуте благодаря голу Александра Руденко. А на 12-й минуте команда Андрея Талалаева осталась вдесятером: красную карточку получил Кевин Андраде.

После перерыва гости могли уйти от поражения, однако Илья Петров на 66-й минуте не реализовал пенальти.

"Локомотив", набрав 53 очка, располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. "Балтика" с 46 баллами осталась пятой, лишившись шансов завоевать бронзовые медали чемпионата.

В заключительном туре столичная команда сыграет с ЦСКА, а "Балтика" встретится с московским "Динамо". Оба матча пройдут 17 марта.