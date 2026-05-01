Москва1 маяВести.Московский "Локомотив" сыграл вничью со столичным "Динамо" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Столичное дерби прошло в пятницу на домашнем стадионе железнодорожников и завершилось со счетом 1:1.
"Динамо" открыло счет в этом матче на 24-й минуте, после того как мяч после подачи углового забил Николас Маричаль. "Локомотив" ушел от домашнего поражения на 53-й минуте с помощью Артема Карпукаса, который забил свой первый гол в текущем сезоне РПЛ.
"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 50 очков. "Динамо" располагается на восьмой позиции, имея 39 очков.