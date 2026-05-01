"Динамо" не смогло удержать победу в Черкизове, сыграв 1:1 с "Локомотивом"

"Локомотив" и "Динамо" разошлись вничью в 28-м туре РПЛ "Динамо" не смогло удержать победу в Черкизове, сыграв 1:1 с "Локомотивом"

Москва1 мая Вести.Московский "Локомотив" сыграл вничью со столичным "Динамо" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Столичное дерби прошло в пятницу на домашнем стадионе железнодорожников и завершилось со счетом 1:1​​​.

"Динамо" открыло счет в этом матче на 24-й минуте, после того как мяч после подачи углового забил Николас Маричаль. "Локомотив" ушел от домашнего поражения на 53-й минуте с помощью Артема Карпукаса, который забил свой первый гол в текущем сезоне РПЛ.

"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 50 очков. "Динамо" располагается на восьмой позиции, имея 39 очков.