Москва30 апр Вести.Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился прогнозом на матч 28-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Динамо", предположив, что игра может закончиться вничью. Об этом он рассказал изданию NEWS.ru.

Он отметил, что "Локомотиву" необходима победа, так как команда Михаила Галактионова продолжает борьбу за третье место, однако добиться ее будет непросто.

Если бы не было у "железнодорожников" такой мотивации, я бы сказал, что будет ничья отметил Булыкин

По словам Булыкина, для "Динамо" текущий сезон в чемпионате фактически уже завершен, тогда как "Локомотив" ведет серьезную борьбу за третью строчку и нуждается в трех очках. Он напомнил, что "железнодорожники" уступили в последней игре "Крыльям Советов", поэтому на матч с "Динамо" у них должен быть очень высокий настрой.

При этом он подчеркнул, что "Динамо" остается сильной командой: под руководством Ролана Гусева, по его оценке, улучшилась атмосфера в коллективе и качество атакующих действий. В итоге Булыкин отметил, что, хотя сам он больше склоняется к ничейному исходу, "Локомотив" в сложившейся ситуации "обязан побеждать".

Встреча "Локомотив" - "Динамо" состоится 1 мая в 19.30 по московскому времени. После 27 туров "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 49 очков, тогда как "Динамо" с 38 баллами располагается на восьмой строчке.