Махачкалинское "Динамо" обыграло "Локомотив" со счетом 2:1 в матче РПЛ

Махачкалинское "Динамо" одержало победу над "Локомотивом" в матче РПЛ Махачкалинское "Динамо" обыграло "Локомотив" со счетом 2:1 в матче РПЛ

Москва1 авг Вести.Махачкалинский футбольный клуб "Динамо" одержал победу над московским "Локомотивом" в матче второго тура Российской премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в дагестанском городе Каспийск, завершилась со счетом 2:1. У "Динамо" голы на 57-й и 73-й минутах забили Миро и Никита Глушков соответственно. В составе московского клуба на 31-й минуте отличился Вадим Раков.

Ранее казанский "Рубин" обыграл "Акрон" из Тольятти со счетом 2:1, а московский ЦСКА и самарские "Крылья Советов" сыграли вничью.