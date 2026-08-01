Москва1 авгВести.Махачкалинский футбольный клуб "Динамо" одержал победу над московским "Локомотивом" в матче второго тура Российской премьер-лиги.
Встреча, которая прошла в дагестанском городе Каспийск, завершилась со счетом 2:1. У "Динамо" голы на 57-й и 73-й минутах забили Миро и Никита Глушков соответственно. В составе московского клуба на 31-й минуте отличился Вадим Раков.
Ранее казанский "Рубин" обыграл "Акрон" из Тольятти со счетом 2:1, а московский ЦСКА и самарские "Крылья Советов" сыграли вничью.