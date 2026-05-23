Махачкалинское "Динамо" победило "Урал" и сохранило место в РПЛ Футболисты махачкалинского "Динамо" остались в составе премьер-лиги

Москва23 мая Вести.Футбольный клуб "Динамо" (Махачкала) остается в составе российской премьер-лиги на следующий сезон. В субботу динамовцы провели второй стыковой матч против "Урала" и добились победы.

Ответная встреча проходила в Каспийске и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Авторами голов в составе дагестанского клуба стали Гамид Агаларов и Хуссем Мрезиг.

Первый матч завершился также победой "Динамо" - со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух матчей коллектив с юга страны победил 3:0 и остался в РПЛ на сезон-2026/27.

"Урал" же продолжит выступления в Первой лиге.