Москва20 мая Вести.Футбольный клуб "Динамо" (Махачкала) одержал победу над "Уралом" в первом стыковом матче российской премьер-лиги. Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась с минимальным счетом в пользу южан.

Итоговый счет – 1:0. Единственный и победный для махачкалинцев мяч забил ангольский форвард Миро. Это произошло на пятой минуте игры.

Теперь соперникам предстоит ответный матч в Махачкале на "Анжи-Арене". Он запланирован на 23 мая.

По итогам двух встреч будет определена команда, которая выступит в РПЛ в следующем сезоне.