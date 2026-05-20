Москва20 маяВести.Футбольный клуб "Динамо" (Махачкала) одержал победу над "Уралом" в первом стыковом матче российской премьер-лиги. Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась с минимальным счетом в пользу южан.
Итоговый счет – 1:0. Единственный и победный для махачкалинцев мяч забил ангольский форвард Миро. Это произошло на пятой минуте игры.
Теперь соперникам предстоит ответный матч в Махачкале на "Анжи-Арене". Он запланирован на 23 мая.
По итогам двух встреч будет определена команда, которая выступит в РПЛ в следующем сезоне.