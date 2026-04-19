Москва19 апр Вести.Петербургский "Зенит" на выезде победил махачкалинское "Динамо" в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Каспийске завершилась в пользу гостей со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 78-й минуте матча полузащитником махачкалинцев Никитой Глушковым, который срезал мяч в собственные ворота после прострела 18-летнего игрока "Зенита" Данилы Кондакова.

На 70-й минуте встречи форвард "Зенита" Александр Соболев не реализовал пенальти в ворота "Динамо", удар парировал вратарь махачкалинцев Давид Волк. По данным статистического сервиса Opta Sport, игроки "Зенита" не забили 4 из 12 пенальти в текущем сезоне РПЛ. Это худший показатель среди всех команд лиги, а также антирекорд самого клуба с сезона-2020/21, когда было 5 нереализованных пенальти.

"Зенит" (55 очков) вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда не проигрывает в лиге уже пять матчей подряд. Петербургский клуб опережает идущий вторым "Краснодар" на два очка, при этом "быки" имеют матч в запасе. "Динамо" (23 очка) занимает 12-ю строчку и продлило безвыигрышную серию в РПЛ до четырех матчей.

В 26-м туре чемпионата России "Динамо" 23 апреля на выезде сыграет с тольяттинским "Акроном". "Зенит" днем ранее, 22 апреля, в гостях встретится с московским "Локомотивом".