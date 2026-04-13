Московское "Динамо" вырвало победу у "Акрона" на 95-й минуте

Москва13 апр Вести.Московский футбольный клуб "Динамо" обыграл "Акрон" (Тольятти) в заключительном матче 24-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра была проведена в Самаре на стадионе "Солидарность Арена" и закончилась со счетом 3:2.

Среди игроков "Динамо" голы забили Муми Нгамале (20-я минута, с пенальти), Артур Гомес (33-я минута) и Константин Тюкавин (90+5). Среди футболистов "Акрона" мяч в ворота противника отправили Стефан Лончар (42-я минута) и Жилсон Беншимол (88-я минута, с пенальти).

"Динамо" получило 34 очка и разместилось на седьмом месте в турнирной таблице.

В следующем туре "Динамо" встретится с "Пари Нижний Новгород".