Москва13 апрВести.Московский футбольный клуб "Динамо" обыграл "Акрон" (Тольятти) в заключительном матче 24-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра была проведена в Самаре на стадионе "Солидарность Арена" и закончилась со счетом 3:2.
Среди игроков "Динамо" голы забили Муми Нгамале (20-я минута, с пенальти), Артур Гомес (33-я минута) и Константин Тюкавин (90+5). Среди футболистов "Акрона" мяч в ворота противника отправили Стефан Лончар (42-я минута) и Жилсон Беншимол (88-я минута, с пенальти).
"Динамо" получило 34 очка и разместилось на седьмом месте в турнирной таблице.
В следующем туре "Динамо" встретится с "Пари Нижний Новгород".