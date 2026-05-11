"Ростов" обыграл "Акрон" со счетом 3:1 в 29-м туре РПЛ

Москва11 мая Вести.Футбольный клуб "Ростов" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) одержал победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 3:1.

"Ростов" открыл счет на 21-й минуте матча. Кирилл Щетинин со штрафного отправил мяч в сетку ворот тольяттинцев. На 39-й минуте гол забил Мохаммад Мохеби. В концовке тайма команды обменялись забитыми мячами. Сначала защитник "Ростова" Умар Сако отправил мяч в свои ворота, а незадолго до свистка на перерыв Виктор Мелехин сделал счет 3:1.

"Ростов" набрал 33 очка и занимает 10-е место, "Акрон" с 27-ю занимает 13-е место и пока находится в зоне переходных игр.

Клуб из Тольятти лишился своего лидера – Артема Дзюбы, который, скорее всего, не сможет помочь команде до конца сезона из-за травмы.