Эвакуация объявлена на стадионе "Динамо" после матча с "Краснодаром"

Москва12 мая Вести.Эвакуация была объявлена вечером 11 мая на домашнем стадионе футбольного клуба "Динамо" в Москве после завершения матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором футболисты столичного клуба сыграли с командой из Краснодара.

Сообщается, что экстренное объявление прозвучало по громкой связи, зрителей призвали покинуть трибуны в связи с чрезвычайной ситуацией. Подробности инцидента не сообщаются.

Матч завершился около 22.05 по московскому времени. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу "Динамо". Первый гол на 32-й минуте забил Диего Коста из "Краснодара", ему ассистировал Эдуард Сперцян.

Московский клуб сравнял счет на 48-й минуте благодаря удару Константина Тюкавина после передачи Хуана Хосе Касереса. Победный мяч на 3-й минуте добавленного времени забил Иван Сергеев.

В турнирной таблице РПЛ "Краснодар" занимает второе место с 63 очками, отставая от лидера — петербургского "Зенита" — на два очка.

"Динамо" находится на восьмой позиции с 42 баллами.

В заключительном туре чемпионата "Краснодар" на домашнем стадионе примет "Оренбург", а "Динамо" встретится с калининградской "Балтикой" на выезде. Оба матча 30-го тура стартуют вечером 17 мая.

1 мая "Локомотив" в рамках дерби сыграл вничью с "Динамо" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.