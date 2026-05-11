"Краснодар" потерпел поражение от московского "Динамо" "Краснодар" уступил "Динамо" в 29-м туре РПЛ и потерял лидерство

Москва11 мая Вести.Футбольный клуб "Краснодар" потерпел поражение от московского "Динамо" в выездной встрече 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), что не позволило ему вернуться на вершину турнирной таблицы.

Игра состоялась в понедельник на стадионе "Динамо" в Москве и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1. Голы "Динамо" на счету Константина Тюкавина (48-я минута) и Ивана Сергеева (90+3). У "Краснодара" единственный мяч забил Диего Коста (32-я минута). На 90-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален главный тренер "бело-голубых" Ролан Гусев.

Капитан и полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян установил рекорд РПЛ по голевым передачам за сезон: его пас на Косту стал 16-м в текущем розыгрыше.

Участники матча — игроки, тренеры и судьи — вышли на поле с портретами своих родственников, участников Великой Отечественной войны. Российский футбольный союз (РФС) организует акцию "Бессмертный полк" в преддверии 81-летия Победы на матчах Кубка России, РПЛ, Первой и Второй лиг. Символический удар по мячу перед началом игры нанес внук участника ВОВ, заслуженного артиста РСФСР и фаната "Динамо" Юрия Никулина. Юрий Никулин-младший держал в руках портрет своего деда.

После этого тура действующий чемпион "Краснодар" (63 очка) опустился на второе место, уступив лидерство "Зениту" (65), который накануне победил "Сочи" (2:1). "Динамо" с 42 очками занимает восьмую позицию.

В финальном, 30-м туре (все матчи 17 мая) "Краснодар" встретится дома с "Оренбургом", а "Динамо" отправится в Калининград на игру с "Балтикой".