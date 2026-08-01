"Рубин" победил "Акрон" со счетом 2:1 во втором туре РПЛ

"Рубин" обыграл "Акрон" и одержал первую победу в сезоне "Рубин" победил "Акрон" со счетом 2:1 во втором туре РПЛ

Москва1 авг Вести.Казанский "Рубин" обыграл тольяттинский "Акрон" со счетом 2:1 в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась 1 августа в Самаре на стадионе "Солидарность Самара Арена".

Казанцы вышли вперед уже на 15-й минуте после гола Андерсона Арройо, а спустя четыре минуты Мирлинд Даку удвоил преимущество команды. "Акрон" сократил отставание на 29-й минуте – отличился Арсений Дмитриев с передачи Константина Марадишвили, однако сравнять счет хозяевам не удалось.

"Рубин" набрал первые очки в сезоне и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. "Акрон", потерпевший второе поражение подряд, остается последним.

В следующем туре "Акрон" 8 августа сыграет в гостях с московским "Локомотивом", а "Рубин" 9 августа примет "Оренбург".