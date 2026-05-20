ФК "Акрон" победил "Ротор" в первом переходном матче премьер-лиги Клуб Дзюбы выиграл первый стыковой матч за РПЛ

Москва20 мая Вести.В Волгограде завершился еще один переходный матч российской премьер-лиги - теперь между "Ротором" и "Акроном". Встреча завершилась победой гостей из Тольятти. Итоговый счет – 2:0.

Победу команде из Самарской области принесли точные удары Жилсона Беншимола, оформившего дубль.

Ответная и решающая встреча соперников состоится 23 мая в Самаре.

Ранее в среду также прошел еще один переходный матч, в котором место в РПЛ оспаривают махачкалинское "Динамо" и "Урал". Победу в нем одержал клуб из Дагестана.