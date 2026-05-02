"Балтика" не может выиграть в чемпионате уже шесть матчей подряд

"Рубин" с минимальным счетом обыграл "Балтику" в Калининграде "Балтика" не может выиграть в чемпионате уже шесть матчей подряд

Москва2 мая Вести.Казанский "Рубин" одержал победу над калининградской "Балтикой" в выездном матче 28-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в игре на 29-й минуте забил албанский нападающий Мирлинд Даку, для которого этот гол стал первым в 2026 году.

Положение хозяев осложнилось на 76-й минуте, когда с поля был удален защитник "Балтики" Элдар Чивич. Несмотря на численное преимущество казанцев в концовке, счет остался неизменным. После этой победы "Рубин" набрал 42 очка и закрепился на седьмой строчке, в то время как "Балтика" осталась на пятом месте с 46 баллами.