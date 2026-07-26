"Краснодар" стартовал в новом сезоне РПЛ с выездной победы над "Рубином" "Краснодар" победил на выезде казанский "Рубин" в первом туре нового сезона РПЛ

Москва26 июл Вести.Футболисты "Краснодара" начали новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) с выездной победы над казанским "Рубином".

Встреча первого тура прошла в столице Татарстана 26 июля и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Счет в матче открыл албанский форвард хозяев Мирлинд Даку на 12-й минуте с передачи вратаря команды Евгения Ставера. Однако уже на 18-й минуте "Рубин" остался в меньшинстве после удаления Ильи Рожкова.

Игроки "Краснодара" сумели воспользоваться численным преимуществом и вырвали победу. В концовке первого тайма прямым ударом со штрафного отличился Хуан Боселли (45+6), а во второй половине встречи мячи забили Никита Кривцов (53) и Кристиан (90+4).

В прошлом сезоне "Краснодар" стал серебряным призером, а также дошел до Суперфинала Кубка России.

В другом матче первого тура "Оренбург" на своем поле тоже одержал волевую победу над "Ростовом" - 2:1. На гол Виктора Мелехина (47) уральцы ответили мячами Руслана Куля (85) и Андрея Касаджикова (90+4).

Ранее 26 июля московский "Локомотив" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (1:1).