Московский "Локомотив" сыграл дома вничью с "Ахматом" на старте сезона в РПЛ

Футболисты "Локомотива" упустили дома победу над "Ахматом" в стартовом туре РПЛ Московский "Локомотив" сыграл дома вничью с "Ахматом" на старте сезона в РПЛ

Москва26 июл Вести.Футболисты московского "Локомотива" не смогли переиграть на своем поле грозненский "Ахмат" в матче первого тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе в Черкизово 26 июля и завершилась вничью со счетом 1:1. На гол Зелимхана Бакаева (8-я минут) гости ответили мячом Эральда Максути (83).

Символический первый удар в матче нанес двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ярославского "Локомотива", прославленный хоккеист Александр Радулов.

В следующем туре "Локомотив" сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо" 1 августа. "Ахмат", в свою очередь, 2 августа примет в Грозном московский "Спартак", который 25 июля стартовал в новом сезоне с разгромной победы над столичной "Родиной" (3:0).