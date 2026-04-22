Матч "Локомотива" с "Зенитом" в РПЛ завершился ничьей

Москва22 апр Вести.Встреча московского "Локомотива" и петербургского "Зенита" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась с ничейным счетом.

Перед матчем на поле вышел актер Иван Янковский. До стартового свистка он исполнил символический удар по мячу.

Ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника в основное время. Позже нападающий "Локомотива" Николай Комличенко не реализовал пенальти на девятой компенсированной ко второму тайму минуте.

По итогам встречи лидирующую позицию в таблице чемпионата России удерживает "Зенит" с 56 очками. "Локомотив" занимает третью строчку. Московской команде предстоит матч с самарским клубом "Крылья Советов". "Зенит" сыграет 26 апреля против "Ахмата".