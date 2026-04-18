Москва18 апрВести.Московский "Локомотив" одержал победу над футболистами "Оренбурга" в выездном матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол в матче забил Алексей Батраков на 70-й минуте. Этот мяч принес железнодорожникам важные три очка в борьбе за верхние позиции в таблице.
"Оренбург" продолжил неудачную серию, не сумев выиграть уже в пяти матчах подряд. За этот период команда потерпела три поражения и дважды сыграла вничью.
После этой победы "Локомотив" набрал 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице. У "Оренбурга" 20 очков. Команда остается на 15-й позиции.
В следующем туре "Локомотив" примет петербургский "Зенит", а "Оренбург" сыграет дома против "Пари Нижний Новгород". Оба матча пройдут 22 апреля.