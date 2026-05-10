Ничья махачкалинского "Динамо" с "Ахматом" отправила "Сочи" в Первую лигу

Футболисты "Сочи" покинут РПЛ по итогам сезона

Москва10 мая Вести.Футболисты махачкалинского "Динамо" сыграли вничью с "Ахматом" в матче 29-го тура чемпионата РПЛ. Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 1:1.

В составе гостей мяч забил Мохамед Аззи. Это произошло на 38-й минуте. Хозяева поля отыгрались на 83-й минуте усилиями Галымжана Кенжебека.

Динамовцы, набрав 25 очков, стали недосягаемыми для "Сочи" за тур до окончания чемпионата. Замыкающая турнирную таблицу черноморская команда, в активе которой 21 балл, покинет РПЛ по итогам сезона.

Ранее сочинцы уступили "Зениту" в Санкт-Петербурге со счетом 1:2.