Москва10 маяВести.Футболисты махачкалинского "Динамо" сыграли вничью с "Ахматом" в матче 29-го тура чемпионата РПЛ. Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 1:1.
В составе гостей мяч забил Мохамед Аззи. Это произошло на 38-й минуте. Хозяева поля отыгрались на 83-й минуте усилиями Галымжана Кенжебека.
Динамовцы, набрав 25 очков, стали недосягаемыми для "Сочи" за тур до окончания чемпионата. Замыкающая турнирную таблицу черноморская команда, в активе которой 21 балл, покинет РПЛ по итогам сезона.
Ранее сочинцы уступили "Зениту" в Санкт-Петербурге со счетом 1:2.