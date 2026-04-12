ЦСКА проиграл "Сочи" в матче чемпионата России по футболу

Москва12 апр Вести.Футбольная команда "Сочи" обыграла ЦСКА в матче 24-го тура Российской премьер-лиги со счетом 1:0.

Игра проходила в Москве. На 11 минуте матча единственный гол с пенальти забил полузащитник "Сочи" Мартин Крамарич.

Уточняется, что игру пропустили вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и защитник Матвей Лукин. Зато на поле впервые с 17 марта вышел защитник Мойзес, который не играл из-за дисциплинарного наказания.

На данный момент ЦСКА занимает пятую строчку в таблице РПЛ – у команды три поражения и две победы.

"Сочи" находится на последнем, шестнадцатом месте, – четыре поражения и одна победа.