"Локомотив" обыграл "Спартак" со счётом 2:0 в товарищеском матче

"Локомотив" победил "Спартак" в контрольной игре перед стартом РПЛ "Локомотив" обыграл "Спартак" со счётом 2:0 в товарищеском матче

Москва11 июл Вести.Московский "Локомотив" обыграл столичный "Спартак" со счётом 2:0 в контрольном матче в рамках предсезонного тренировочного сбора. Встреча прошла на домашнем стадионе железнодорожников.

В составе победителей забитыми мячами отметились Сергей Пиняев и Алексей Батраков, успешно реализовавший пенальти.

Обе команды завершают подготовку к старту нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). "Спартак" проведёт свой первый официальный матч 25 июля дома против дебютанта лиги — московской "Родины", а "Локомотив" днем позже, 26 июля, примет на своём поле грозненский "Ахмат".