Москва30 июн Вести.Нападающий Антон Заболотный покидает московский футбольный клуб "Спартак". Об этом сообщила пресс-служба ФК в своем Telegram-канале.

Отмечается, что это связано с истечением срока контракта футболиста с клубом.

Антон Заболотный покидает "Спартак"! Контракт с 35-летним форвардом истекает и не будет продлен говорится в публикации

Заболотный играл за "Спартак" с 2025 года, в составе команды он провел 16 матчей, а в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России. Кроме того, спортсмен является чемпионом России сезона 2018/19 в составе петербургского "Зенита". Он также выступал за столичный ЦСКА и завоевал Кубок России в 2023 году. За сборную России футболист провел 19 матчей и забил 2 гола.

В апреле Заболотный прошел первое в текущем году тестирование, в результате которого было выявлено наличие в его организме запрещенных Всемирным антидопинговым агентством веществ. Спортсмена временно отстранили от игр, но позже ограничения были отменены. Российское антидопинговое агентство разрешило ему участвовать в тренировках и соревнованиях.

По словам самого Заболотного, он никогда не использовал запрещенные вещества осознанно.