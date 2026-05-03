Допинг в анализах форварда Заболотного оказался из-за ошибки с лекарствами

Стала известна причина обнаружения допинга у нападающего "Спартака" Заболотного Допинг в анализах форварда Заболотного оказался из-за ошибки с лекарствами

Москва3 мая Вести.Запрещенное вещество случайно попало в организм нападающего московского футбольного клуба "Спартак" Антона Заболотного.

Об этом сообщил журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

По его информации, на протяжении всей игровой карьеры Заболотный принимает зарубежное лекарство для сосудов, о чем регулярно информирует Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Во время зимних сборов команды в Турции кто-то из близких приобрел ему визуально похожий препарат, в котором содержались запрещенные вещества.

Впоследствии спортсмен уведомил РУСАДА о произошедшем. Ему запретили тренироваться с командой и принимать участие в официальных матчах, однако 30 апреля этот запрет был снят.

Ранее Заболотный заявил, что намерен доказать, что не принимал допинг.