Футболист Заболотный: я никогда не использовал запрещенные вещества Футболист Заболотный заявил, что намерен доказать невиновность по допинг-делу

Москва3 мая Вести.Футболист московского клуба "Спартак" Антон Заболотный заявил, что намерен доказать, что не принимал допинг. Такое заявление он разместил на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена).

Ранее в "Спартаке" сообщили, что футболиста уведомили о результате теста на допинг, взятого во время внесоревновательного тестирования. Спортсмена временно отстранили, но с 30 апреля эти меры отменены.

В посте Заболотного сказано, что ситуация с допинг-пробой стала для него "серьезным потрясением".

Хочу подчеркнуть: за всю свою продолжительную карьеру я никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и тем более для получения каких-либо преимуществ говорится в сообщении

Игрок также подтвердил, что его юристы добились снятия временного запрета. По словам Заболотного, в настоящее время он уже может принимать участие во всех играх и выполняет свои обязательства перед "Спартаком".

34-летний Заболотный уточнил, что разбирательство по его ситуации продолжится после сезона. Он заявил, что намерен доказать "полную невиновность". Футболист добавил, что с уважением относится к процедурам и участникам, а также выразил благодарность "Спартаку", тренерам, игрокам и фанатам.

Антон Заболотный стал членом "Спартака" в прошлом году. До этого он выступал за ЦСКА и "Зенит". Он участвовал в 19 матчах в составе российской сборной.