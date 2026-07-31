С украинского футболиста Мудрика сняли дисквалификацию за допинг В Англии сняли дисквалификацию с украинского футболиста "Челси" Мудрика

Москва31 июл Вести.Футбольная ассоциация Англии (FA) сняла дисквалификацию с украинского футболиста клуба "Челси" Михаила Мудрика из-за употребления допинга. Об этом заявили в пресс-службе организации.

Дисциплинарное разбирательство завершилось с согласия Всемирного антидопингового агентства. Спортсмен признал вину в употреблении допинга, а также согласился на срок дисквалификации, равный отбытому на дату заключения соглашения. Теперь украинец может вернуться к участию в матчах.

В конце 2024 года "Челси" подтвердил, что Мудрик не прошел допинг-тест. Английская футбольная ассоциация приняла решение об отстранении футболиста от матчей, а позже дисквалифицировала игрока на четыре года и передала дело в Спортивный арбитражный суд.

Михаилу Мудрику 25 лет. Он играет за "Челси" с 2023 года. В составе английского клуба на его счету 10 голов и 11 передач по итогам 73 игр.