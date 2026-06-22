Вондроушову дисквалифицировали на 4 года за отказ от допинг-теста

Чемпионку Уимблдона дисквалифицировали на 4 года за отказ сдать допинг-тест Вондроушову дисквалифицировали на 4 года за отказ от допинг-теста

Москва22 июн Вести.Чешская теннисистка, чемпионка Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова дисквалифицирована на четыре года за отказ от прохождения допинг-теста во время внесоревновательного периода в декабре 2025 года. Информацию об отстранении спортсменки официально подтвердило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Согласно решению, дисквалификация 26-летней Вондроушовой завершится только 21 июня 2030 года.

На заседании теннисистка сослалась на стресс, психологические проблемы и страх за жизнь при визите проверяющих. Однако суд отклонил ее доводы, опираясь на показания сотрудника допинг-службы.

Глава ITIA Карен Мурхаус заявила, что строгость необходима для честности соревнований. Она напомнила, что протоколы жесткие: офицеры обязаны иметь удостоверения, а пол проверяющего всегда совпадает с полом игрока.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на три года отстранило 58-летнюю российскую каноистку Ларису Антонову за прием мельдония.