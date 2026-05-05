Бывшую канадскую фигуристку Дюамель отстранили от тренерской работы за буллинг Бывшая канадская фигуристка Дюамель отстранена от тренерской работы за травлю

Москва5 мая Вести.Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию в составе сборной Канады Меган Дюамель была отстранена от тренерской деятельности на две недели из-за "буллинга и харассмента" в адрес другого тренера. Об этом сообщает портал Broken Ice.

Такие меры были приняты Федерацией фигурного катания Канады (Skate Canada).

Двухнедельная дисквалификация последовала за жалобой, поданной другим тренером через систему отчетности Skate-Safe организации Skate Canada в ноябре 2025 года говорится в публикации

На протяжении последних лет Дюамель регулярно выступала с русофобской риторикой в отношении российских фигуристов и тренеров. Спортсменка в негативном ключе комментировала допинговый скандал с Камилой Валиевой, а также выступала против допуска россиян к международным турнирам.

Ранее стало известно, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оказалась в реанимации. Как рассказали в Федерации фигурного катания на коньках РФ, у Тарасовой была сильная простуда.