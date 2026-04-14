Москва14 апр Вести.Двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева внесена в базу экстремистского украинского сайта "Миротворец", убедилась ИС "Вести".

Данные обнародованы на сайте в понедельник, 13 апреля. Спортсменку обвиняют в публичной поддержке России, покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины, а также в поддержке специальной военной операции.

Помимо Медведевой, по тем же причинам в базу внесены российский фехтовальщик на саблях, олимпийский чемпион Алексей Фросин и российский фигурист Александр Энберт.

Ранее в базу "Миротворца" внесли российских блогеров Михаила Литвина и Илью Мазеллова.