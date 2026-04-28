Москва28 апр Вести.Несколько российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпийских играх, попали в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом сообщают данные на самом ресурсе.

Среди них лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, участвовавшие в Олимпиаде в Италии. Им приписывают покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержку специальной военной операции. В список также добавили старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко, двукратного бронзового призера Олимпиады в Пекине Александра Терентьева, олимпийского чемпиона в эстафете Дениса Спицова, серебряного призера чемпионата мира 2021 года Артема Мальцева, серебряного призера Олимпиады Ивана Якимушкина и олимпийскую чемпионку Наталью Терентьеву.

Кроме того, в базу включили двукратного серебряного призера Олимпийских игр фигуриста Владимира Морозова, выступавшего в паре с Евгенией Тарасовой. Ему 33 года, он — двукратный чемпион Европы и обладатель двух серебряных и одной бронзовой медалей чемпионатов мира. Вместе с ним внесены участница Олимпиады 2022 года скелетонистка Алина Тарарыченкова и бывший чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников. Всем им вменяют те же обвинения в покушении на суверенитет Украины и поддержку СВО.

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