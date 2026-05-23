Двукратного чемпиона мира по хоккею Радулова внесли в базу "Миротворца"

Москва23 мая Вести.Хоккеист Александр Радулов, двукратный чемпион мира по хоккею и трехкратный обладатель Кубка Гагарина, внесен в базу данных признанного в РФ экстремистским украинского сайта "Миротворец", сообщил ТАСС со ссылкой на данные на сайте.

Ему вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержка в проведении специальной военной операции отметили в агентстве

Ранее по той причине в базу были внесены данные трехкратного чемпиона мира по хоккею, пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова.

Сайт "Миротворец", признанный экстремистским, запущен в 2014 году. Он аккумулирует нелегально собранные личные данные журналистов, артистов, политиков, спортсменов и других граждан, посещавших Крым или Донбасс, либо получивших негативную оценку от администраторов ресурса.