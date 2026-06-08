Москва8 июнВести.В украинский ресурс "Миротворец" внесен бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира по хоккею 1993 года Андрей Николишин и спортивный директор хоккейного клуба ЦСКА Денис Денисов, передает ТАСС со ссылкой на сайт ресурса.
Андрею Николишину и Денису Денисову вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка в проведении СВОотмечается в сообщении
Николишину 53 года, в настоящее время он - президент Федерации хоккея Москвы. В НХЛ выступал за "Вашингтон", "Чикаго" и "Колорадо".
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