Чемпиона мира по хоккею 1993 года Николишина внесли в базу "Миротворца"

Бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин внесен в базу "Миротворца" Чемпиона мира по хоккею 1993 года Николишина внесли в базу "Миротворца"

Москва8 июн Вести.В украинский ресурс "Миротворец" внесен бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира по хоккею 1993 года Андрей Николишин и спортивный директор хоккейного клуба ЦСКА Денис Денисов, передает ТАСС со ссылкой на сайт ресурса.

Андрею Николишину и Денису Денисову вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка в проведении СВО отмечается в сообщении

Николишину 53 года, в настоящее время он - президент Федерации хоккея Москвы. В НХЛ выступал за "Вашингтон", "Чикаго" и "Колорадо".

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