Москва11 маяВести.Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года баскетболист Виталий Фридзон добавлен в базу украинского ресурса "Миротворец" (признан в РФ экстремистским), сообщил ТАСС со ссылкой на данные на сайте.
Ему вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержка в проведении специальной военной операцииотметили в агентстве
Фридзону 40 лет, он шесть раз становился чемпионом России, является семикратным победителем Единой лиги ВТБ, выигрывал Евролигу. В составе сборной России спортсмен также стал бронзовым призером чемпионата Европы 2011 года.