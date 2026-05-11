Бронзового призера Олимпиады баскетболиста Фридзона внесли в базу "Миротворца" Баскетболист Виталий Фридзон внесен в базу украинского "Миротворца"

Москва11 мая Вести.Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года баскетболист Виталий Фридзон добавлен в базу украинского ресурса "Миротворец" (признан в РФ экстремистским), сообщил ТАСС со ссылкой на данные на сайте.

Ему вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержка в проведении специальной военной операции отметили в агентстве

Фридзону 40 лет, он шесть раз становился чемпионом России, является семикратным победителем Единой лиги ВТБ, выигрывал Евролигу. В составе сборной России спортсмен также стал бронзовым призером чемпионата Европы 2011 года.