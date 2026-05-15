Москва15 мая Вести.Бывший футболист петербургского "Зенита", екатеринбургского "Урала" и сборной России Павел Погребняк оказался в базе данных украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Как следует из данных ресурса, с которыми ознакомилась ИС "Вести", Погребняка обвинили "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, соучастие в преступлениях против Украины и ее граждан". Поводом для обвинений послужило участие бывшего футболиста в проведении детского турнира в Саратове, на котором выступали команды, собранные из детей участников СВО.

Погребняку 42 года, он завершил профессиональную карьеру в 2021 году. Нападающий является воспитанником московского "Спартака", после играл за калининградскую "Балтику", ярославский "Шинник", томскую "Томь", откуда перешел в "Зенит". В составе петербургской команды Погребняк стал чемпионом России в 2007 году, а через год завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Он также выступал за границей: играл за немецкий "Штутгарт", английские "Фулхэм" и "Рединг". В 2015 году вернулся в Россию, играл за московское "Динамо", "Тосно" из Ленинградской области и "Урал". На его счету 33 матча и 8 голов за сборную России.

Ранее в базу экстремистского сайта был внесен еще ряд российских спортсменов. Так, в апреле на нем оказались олимпийские чемпионы лыжники Наталья Терентьева и Денис Спицов, призеры Игр Александр Терентьев и Иван Якимушкин, участники последней зимней Олимпиады в Милане Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Кроме того, в базе двукратный призер Олимпийских игр фигурист Владимир Морозов.

В декабре 2025 года на сайт попали действующие российские футболисты - Николай Рассказов, Дмитрий Скопинцев, Максим Витюгов, Владимир Хубулов.

Сайт "Миротворец", признанный экстремистским, запущен в 2014 году. Он аккумулирует нелегально собранные личные данные журналистов, артистов, политиков, спортсменов и других граждан, посещавших Крым или Донбасс, либо получивших негативную оценку от администраторов ресурса.